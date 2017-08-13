За фиктивную постановку на учет иностранцев жительница Жигулевска стала фигуранткой уголовного дела

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По данным сотрудников полиции, женщина, будучи собственником жилья на улице Чайковского, зарегистрировала иностранных граждан без намерения в дальнейшем предоставлять им жилое помещение по указанному адресу для проживания. По данным оперативников, она нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.В настоящее время по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.