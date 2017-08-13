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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

За фиктивную постановку на учет иностранцев жительница Жигулевска стала фигуранткой уголовного дела

13 августа 2017 15:25
95
По данным оперативников, женщина нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.
В результате проведенной проверки сотрудники полиции установили, что в июне текущего года 47-летняя жительница Жигулевска  осуществила фиктивную постановку на миграционный учет четырех граждан одной из соседних республик. По данным сотрудников полиции, женщина, будучи собственником жилья на улице Чайковского, зарегистрировала иностранных граждан без намерения в дальнейшем предоставлять им жилое помещение по указанному адресу для проживания. По данным оперативников, она нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

В настоящее время по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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Комментарии



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