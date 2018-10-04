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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Жителю села Боголюбовка грозит штраф в 1,5 млн рублей за незаконно вырубленный орешник

4 октября 2018 21:15
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Уголовное дело направлено в Исаклинский районный суд для рассмотрения по существу.
Житель Исаклинского района предстанет перед судом за незаконную рубку кустарника при заготовке орехов.

Установлено, что житель села Боголюбовка Исаклинского района в мае текущего года, находясь на территории защитных лесов Аделяковского участкового лесничества, из корыстных побуждений, совершил в крупном размере незаконную рубку орешника, причинив министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области имущественный ущерб на общую сумму 86 541 рубль.

Уголовное дело направлено в Исаклинский районный суд для рассмотрения по существу.

За указанное деяние предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 000 до одного 1 500 000 рублей, либо принудительных работ, либо лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового, передает пресс-служба облпрокуратуры. 
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Комментарии



Закон
4 октября 2018  21:15
Уголовное дело направлено в Исаклинский районный суд для рассмотрения по существу.
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