Жителю Самарской области вынесен приговор за склонение граждан к преступлениям террористического характера

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Следствием и судом установлено, что в 2016 году Рашидов, склонял граждан, исповедующих ислам, к ведению борьбы с «неверными». Уговаривая поехать в Сирию для участия в деятельности международной террористической организации «Исламское государство», которая решением Верховного суда РФ от 29.12.2014 признана террористической и её деятельность запрещена на территории Российской Федерации, а также в вооруженных формированиях, действующих против правительственных войск Сирии. Однако указанные мужчины, зная, что организация «Исламское государство» признана террористической и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации, на уговоры Рашидова не отреагировали, и отказались от участия в деятельности террористической организации.Кроме того, в 2016 году Рашидов в ходе переписки по телефону со своим знакомым, принимающим участие в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии на стороне террористической организации, подтвердил свое намерение выехать в Сирию для участия в деятельности международной террористической организации «Исламское государство». Однако его преступные намерения не были доведены до конца, так как по решению федерального районного суда Самары, он признан виновным в совершении административного правонарушения и помещен в специализированное учреждение.Приговором суда Рашидову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото allufa.ru