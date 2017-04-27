Жителя Сергиевского района в Самаре повторно задержали за нетрезвое вождение

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Во время несения службы на проспекте Кирова в Промышленном районе города Самары инспекторы ДПС остановили за нарушение Правил дорожного движения автомашину «ГАЗ» под управлением 31-летнего жителя Сергиевского района. При составлении протокола стражи правопорядка заметили, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя. На предложение полицейских пройти медицинское освидетельствование автомобилист ответил отказом.Сотрудники органов внутренних дел установили, что в феврале текущего года по решению мирового судьи данный гражданин был подвергнут административному наказанию за нетрезвое вождение и лишен права управления транспортным средством на полтора года.В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает облМВД.