Жительница Сызрани пойдет под суд за организацию незаконной игорной деятельности

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По версии следствия, М. организовала незаконное проведение азартных игр с использованием сети «Интернет» в помещении по пр. 50 лет Октября. Противоправной деятельностью она занималась в течение месяца.Уголовное дело направлено в мировой суд Сызрани для рассмотрения по существу.Женщине грозит наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов или лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.