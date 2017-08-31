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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Жительница Сызрани пойдет под суд за организацию незаконной игорной деятельности

31 августа 2017 18:39
92
Противоправной деятельностью она занималась в течение месяца.
Прокуратурой Сызрани утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жительницы Сызрани в организации незаконной игорной деятельности.

По версии следствия, М. организовала незаконное проведение азартных игр с использованием сети «Интернет»  в помещении по пр. 50 лет Октября. Противоправной деятельностью она занималась в течение месяца.

Уголовное дело направлено в мировой суд Сызрани для рассмотрения по существу.

Женщине грозит наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов или лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 
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Комментарии



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