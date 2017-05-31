Я нашел ошибку
Главные новости: 
Больше свободного времени с автоплатежом
Больше свободного времени с автоплатежом
Юноши БК «Самара» стали вторыми на Всероссийском фестивале мини-баскетбола
Юноши БК «Самара» стали вторыми на Всероссийском фестивале мини-баскетбола
Судебные приставы помогли жителям Безенчукского района вернуть задолженность по зарплате
Судебные приставы помогли жителям Безенчукского района вернуть задолженность по зарплате
Доходы россиян вернутся к докризисному уровню только в 2022 году, а пенсии – никогда
Доходы россиян вернутся к докризисному уровню только в 2022 году, а пенсии – никогда
Жительница Сызрани не пускала сестру в квартиру, доставшуюся по наследству
Жительница Сызрани не пускала сестру в квартиру, доставшуюся по наследству
В Похвистнево полицейский в одиночку задержал разбойника, напавшего на магазин
В Похвистнево полицейский в одиночку задержал разбойника, напавшего на магазин
В Сызрани сгорел частный дом
В Сызрани сгорел частный дом
В Самаре владельцев зданий обязали ремонтировать фасады каждые три года Соответствующее постановление подписал глава города.
В Самаре владельцев зданий обязали ремонтировать фасады каждые три года
сегодня  Среда, 31 мая, 10:24
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/05:
USD 56.52
-0.19
EUR 62.95
-0.42
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Жительница Сызрани не пускала сестру в квартиру, доставшуюся по наследству

31 мая 2017 09:38
64
Жительница Сызрани не пускала сестру в квартиру, доставшуюся по наследству
Судебные приставы помогли взыскательнице получить ключи.

В отделе судебных приставов Сызрани было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки Н., которую по решению суда обязали не чинить препятствия пользоваться взыскательнице Л. жилым помещением, а именно обязать передать комплект ключей от входной двери в квартиру.

В рамках исполнительного производства судебные приставы пригласили должницу Н. в отдел, где ее предупредили об административной ответственности. Не смотря на обязательство, гражданка Н. уклонялась от исполнения решения суда и принципиально не хотела отдавать ключи своей сестре, не смотря на то, что она также является собственником жилого помещения.

Судебные приставы вынесли в отношении должника постановление о запрете в праве выезда за пределы Российской Федерации, кроме того, ее неоднократно привлекали к административной ответственности, сумма штрафов составила 13,5 тысяч рублей. Также  женщине предстояло заплатить и исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей, в связи с тем, что она не исполнила решение суда добровольно в  установленный законом срок.

Поняв, что решение суда все же придется исполнить, должница перестала чинить препятствия в пользовании квадратными метрами и оплатила штрафы за административное правонарушение.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
31 мая 2017  09:38
Жительница Сызрани не пускала сестру в квартиру, доставшуюся по наследству
Жительница Сызрани не пускала сестру в квартиру, доставшуюся по наследству
Судебные приставы помогли взыскательнице получить ключи. Закон
63
31 мая 2017  01:15
Защита Елены Батуриной намерена подать иск в ЕСПЧ.
Верховный суд отказал взыскать с России 33,6 млрд руб. в пользу Елены Батуриной за изъятые участки в Москве
Защита Елены Батуриной намерена подать иск в ЕСПЧ. Закон
170
30 мая 2017  21:23
За ней образовалась задолженность в сумме 323 тыс. рублей.
В Елховке нерадивая мать погода проведет на исправительных работах за неуплату алиментов ребенку
 За ней образовалась задолженность в сумме 323 тыс. рублей.  Закон
109
30 мая 2017  21:22
Он, распивая спиртное, вступил в драку с одним из своих знакомых. В ходе конфликта нанес тому один удар ножом в область груди, в результате которого потерпевший скончался на месте происшествия.
В Кинеле на 10 лет лишения свободы осужден особо опасный рецидивист за убийство знакомого
Он, распивая спиртное, вступил в драку с одним из своих знакомых. В ходе конфликта нанес тому один удар ножом в область груди, в результате которого потерпевший... Закон
157
30 мая 2017  16:08
В общей сумме не менее 468 000 рублей.
В Тольятти на директора ООО «ВолгаМонтаж» заведено уголовное дело за невыплату зарплаты сотрудникам
 В общей сумме не менее 468 000 рублей.  Закон
149
30 мая 2017  14:59
Прокуратурой, с привлечением инженера ГУП СО «Стройконтроль» установлено, что ремонтные работы проведены не в полном объеме, выявлено завышение объемов выполненных работ по капитальному ремонту.
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту хищения денег при ремонте корпуса «Самарского областного наркодиспансера»
Прокуратурой, с привлечением инженера ГУП СО «Стройконтроль» установлено, что ремонтные работы проведены не в полном объеме, выявлено завышение объемов... Закон
172
30 мая 2017  14:34
Установлено, что, зная о том, что потерпевшая желает приобрести квартиру, Хардин вступил в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, решил похитить денежные средства последней под предлогом продажи принадлежащей ему квартиры.
В Самаре на 3,5 года лишится свободы квартирный мошенник
Установлено, что, зная о том, что потерпевшая желает приобрести квартиру, Хардин вступил в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, решил... Закон
147
Весь список
Происшествия
31 мая 2017  09:22
В Сызрани сгорел частный дом
В Сызрани сгорел частный дом
Площадь пожара составила 60 кв. метров. Происшествия
86
30 мая 2017  22:55
37-летний мужчина ловил рыбу при помощи ружья для подводной охоты, а у 28-летнего молодого человека были обнаружены и изъяты две сети, которые также являются запрещенными орудиями лова.
Полицейские задержали браконьеров в речном порту Сызрани
37-летний мужчина ловил рыбу при помощи ружья для подводной охоты, а у 28-летнего молодого человека были обнаружены и изъяты две сети, которые также являются... Происшествия
136
30 мая 2017  21:29
Проверкой установлены факты систематического сбора денег с родителей учащихся в фиксированной для всех сумме.
В Самаре родители учеников обратились в прокуратуру с жалобой на систематические поборы в школе № 41
Проверкой установлены факты систематического сбора денег с родителей учащихся в фиксированной для всех сумме.   Происшествия
184
Весь список
Криминал
31 мая 2017  09:31
В Похвистнево полицейский в одиночку задержал разбойника, напавшего на магазин
В Похвистнево полицейский в одиночку задержал разбойника, напавшего на магазин
Он провел несколько болевых приемов. Криминал
74
30 мая 2017  14:02
Безработную сызранку задержали за кражу детского велосипеда
Безработную сызранку задержали за кражу детского велосипеда
Свой поступок женщина объяснила тем, что находится в тяжелом финансовом положении. Криминал
156
30 мая 2017  13:28
Тольяттинка вооружилась двумя ножами и угрожала убить соседей
Тольяттинка вооружилась двумя ножами и угрожала убить соседей
Ранее судимую за убийство женщину задержали сотрудники РОсгвардии. Криминал
216
Весь список


Видео
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
286
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
1163
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
716
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1421
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1517
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1711
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1572
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1230
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
786
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1128
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2405
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3394
Весь список

Мероприятия
В Самаре проходят профилактические мероприятия «Внимание — дети! Школьные каникулы»
Социальная акция Светопробег 31 мая приедет в Самару
В Самарском зоопарке отметят День защиты детей
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самарской области начало июня теплом не порадует

337

Верховный суд отказал взыскать с России 33,6 млрд руб. в пользу Елены Батуриной за изъятые участки в Москве

168

Медведев распорядился сделать «Роснефть» единственным поставщиком топлива для Росгвардии

166
за неделю

В Самаре похолодает и пройдут дожди

3580

Митинг пенсионеров в Самаре завершен (дополнено)

3086

Очередной митинг протеста пенсионеров состоится сегодня в Самаре

1952
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда