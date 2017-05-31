Жительница Сызрани не пускала сестру в квартиру, доставшуюся по наследству

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В отделе судебных приставов Сызрани было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки Н., которую по решению суда обязали не чинить препятствия пользоваться взыскательнице Л. жилым помещением, а именно обязать передать комплект ключей от входной двери в квартиру.В рамках исполнительного производства судебные приставы пригласили должницу Н. в отдел, где ее предупредили об административной ответственности. Не смотря на обязательство, гражданка Н. уклонялась от исполнения решения суда и принципиально не хотела отдавать ключи своей сестре, не смотря на то, что она также является собственником жилого помещения.Судебные приставы вынесли в отношении должника постановление о запрете в праве выезда за пределы Российской Федерации, кроме того, ее неоднократно привлекали к административной ответственности, сумма штрафов составила 13,5 тысяч рублей. Также женщине предстояло заплатить и исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей, в связи с тем, что она не исполнила решение суда добровольно в установленный законом срок.Поняв, что решение суда все же придется исполнить, должница перестала чинить препятствия в пользовании квадратными метрами и оплатила штрафы за административное правонарушение.