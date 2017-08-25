Жительница Шенталинского района осуждена за выращивание мака у себя на приусадебном участке

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Судом установлено, что она в начале мая 2017 года для личного употребления высадила, культивировала и взрастила мак у себя на приусадебном участке.Согласно заключению эксперта, изъятый на участке мак (70 шт.) является наркосодержащим растением. Общая масса наркотического средства в сыром состоянии составила около 3 кг, общая масса наркотического средства, в пересчете на высушенное вещество, составило 340,72 гр.Приговором суда с учетом мнения государственного обвинителя подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.