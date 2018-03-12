Жительница Пестравского района проведет 60 часов на принудительных работах за неуплату алиментов сыну

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В отделе судебных приставов Пестравского района Самарской области в отношении 33-летней гражданки Г. было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ее несовершеннолетнего сына. По решению суда, мать должна была ежемесячно выплачивать ребенку 1/4 часть всех видов заработка.Долг по алиментам гражданки Г. составил 140 тысяч рублей. Кроме того, женщина не участвовала в жизни и воспитании сына-подростка, не дарила подарков, не покупала продукты, одежду, книги и канцтовары, необходимые для учебы.Работники ведомства предупреждали должницу об ответственности за неуплату алиментов, но это, как и чувство родительского долга, не побудило женщину начать поддерживать своего ребенка. В связи с этим в рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель составил административный протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».Суд признал гражданку Г. виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей в наказание в виде 60 часов обязательных работ. Теперь мать, уклоняющаяся от воспитания сына, займется благоустройством родного села.Если должница не приступит к выполнению своих родительских обязанностей, то ей будет грозить уголовная ответственность по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до одного года, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области