Житель села Лозовка приговорен к пожизненному заключению за убийство троих малолетних детей

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Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимому 26-летнему Андрею Покровенкову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью, общеопасным способом, из корыстных побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью, общеопасным способом, из корыстных побуждений" и "Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшие причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога".14 февраля 2018 года примерно в 22 часа произошло возгорание в одной из квартир одноэтажного дома, расположенного по улице Специалистов в селе Лозовка Кинель - Черкасского района Самарской области. После тушения пожара обнаружены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки.Следствием и судом установлено, что в квартире, где произошел пожар, проживала семья, в которой было семеро малолетних детей в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. Отец семейства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей супругой из-за постоянного отсутствия денег и решил совершить убийство супруги и детей. После этого Покровенков, реализуя свой преступный умысел, поджег вещи в квартире и убежал. В результате преступных действий злоумышленника трое детей погибли, а двое малолетних детей смогли выйти из квартиры сами. Супруге обвиняемого помогли покинуть квартиру соседи, остальные дети в момент пожара в доме отсутствовали.В настоящее время мать с четырьмя малолетними детьми проживает в реабилитационном центре Самарской области.В ходе расследования уголовного дела проведено более 15 судебных экспертиз, в том числе: 8 судебно-медицинских, оценочная, пожарно-техническая, 5 психолого–психиатрических: допрошено более 35 свидетелей и потерпевших, проведено несколько осмотров места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов аппарата следственного управления.Приговором суда Покровенкову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области