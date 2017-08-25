Житель села Хворостянка осужден за махинации с получением социальной выплаты
25 августа 2017 18:15
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Одним из условий данной целевой программы является обязанность гражданина отработать в сфере сельского хозяйства не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты.
Судом установлено, что обвиняемый в целях хищения бюджетных средств предоставил в администрацию муниципального района Хворостянский заверенную копию несоответствующего действительности трудового договора с сельскохозяйственным предприятием ООО «АгроИнвест».
На основании этого документа он получил 1 624 896 рублей на покупку жилья, которыми подсудимый распорядился по своему усмотрению.
Подсудимый возместил ущерб до вынесения приговора.
Суд с учетом мнения прокурора назначил осужденному наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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