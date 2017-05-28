Житель поселка Мирный пойдет под суд за кражу кладбищенских оград
28 мая 2017 19:25
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Обвиняемый 1982 года рождения в марте текущего года украл пять металлических оград с территории двух кладбищ в поселке Мирный. Кражи он совершал в дневное время, используя для демонтажа оград металлический лом. Сотрудники полиции выяснили, что в момент совершения краж за окружающей обстановкой наблюдал 31-летний знакомый мужчины. По оценке потерпевших, сумма причиненного ущерба составила около сорока тысяч рублей.
Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Также было установлено, что его подельник в мае текущего года скончался. По предварительной версии, при жизни он страдал алкогольной зависимостью.
В настоящее время расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного по статье «Кража», завершено. В ближайшее время оно будет направлено в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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