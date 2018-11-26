Житель поселка Мирный изготавливал наркотики в собственной квартире

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В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Центральному военному округу совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области, установлено, что на протяжении длительного времени Гречкин заказывал через интернет-сайт семена канабиса и выращивал их в квартире, в специально оборудованной теплице.Спецоборудование, предназначенное для культивирования наркосодержащих растений, Гречкин приобрел через Интернет.Оперативниками в квартире у Гречкина обнаружена марихуана массой 294,86 грамм. В дальнейшем установлено, что «зелье» Гречкин планировал использовать для личного употребления.По итогам рассмотрения уголовного дела в судебных органах Гречкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, и ему, с учетом смягчающих обстоятельств, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, передает пресс-служба УФСБ России по Центральномувоенному округу.