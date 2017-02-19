Житель Жигулевска незаконно зарегистрировал у себя семь мигрантов

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Во время обхода своего административного участка участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по г. Жигулевску выявил факт фиктивной регистрации граждан.В ходе проведенной проверки было установлено, что 37-летний местный житель фиктивно зарегистрировал в принадлежащей ему квартире семь граждан Российской Федерации. По данным стражей правопорядка, мужчина не собирался предоставлять гражданам жилплощадь для проживания по указанному адресу. Полицейские выяснили, что подозреваемый работает водителем и ранее к уголовной ответственности не привлекался.Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает облМВД.