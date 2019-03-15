Житель Урала, выкинувший с балкона кота, получил год колонии
15 марта 2019 20:21
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По данным ведомства, в июле 2018 года пьяный мужчина, находясь в гостях у знакомой, выбросил с балкона, расположенного на четвёртом этаже, кота породы британец по кличке Бася. После падения на асфальт животное выжило, но получило ссадины, порезы и переломы костей левой передней лапы со смещением, фаланги крайнего правого пальца со смещением правой передней лапы.
В прокуратуре уточнили, что обвиняемый в суде извинился перед хозяйкой кота, признал свою вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке.
"Суд приговорил к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено органом дознания после отмены вынесенного органами полиции незаконного процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
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