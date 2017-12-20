Житель Сызранского района обманом получал предоплату за работу, выполнять которую не собирался

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Из материалов уголовного дела следует, что в октябре 2015 года заявительница обратилась к индивидуальному предпринимателю, разместившему в сети Интернет объявление об изготовлении мебели. Мужчина, принявший заказ, под предлогом оказания услуг по изготовлению корпусной мебели по индивидуальным замерам заключил с потерпевшей соответствующий договор и в качестве предоплаты получил от нее 65 000 рублей. Однако, по прошествии длительного времени заказанной мебели женщина так и не дождалась, а мужчина перестал отвечать на звонки.В ходе проведения проверки по заявлению потерпевшей оперативные сотрудники сумели восстановить не только само объявление об оказании услуг, но и местонахождение компьютера, с которого осуществлялся выход в сеть интернет. Мужчина был задержан по месту жительства в Сызранском районе. Злоумышленником оказался 34-летний житель города Сызрани, ранее судимый за кражу, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и мошенничество.В отделе полиции он дал признательные показания по факту мошенничества.По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.При проведении следственных мероприятий сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления, совершенного так же на территории города Самары в 2017 году, где общий ущерб потерпевшей составил 96 000 рублей. По данному факту так же возбуждено уголовное дело.В настоящее время полицией поверяется причастность гражданина к совершению аналогичных преступлений на территории Самарской области, а также устанавливается круг предполагаемых потерпевших.В случае, если вы стали жертвой мошеннических действий, необходимо немедленно обратиться в полицию по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.