Житель Сызрани проведет 160 часов на обязательных работах за нетрезвую езду

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Установлено, что подсудимый в апреле 2017 года привлекался к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на 1 год и 6 месяцев. Он вновь сел за рулём в состоянии алкогольного опьянения, но был задержан сотрудниками ДПС.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев.Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.