Житель Сызрани лишился на 7 лет свободы за убийство сожительницы

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Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.