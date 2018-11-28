Житель Самары лишился на 11 лет свободы за попытку сбыть наркотики
28 ноября 2018 15:20
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Судом установлено, что мужчина, действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору с неустановленными лицами, с которыми взаимодействовал используя один из интернет-мессенджеров, должен был осуществить путем «закладок» сбыт наркотических средств, привезенных им из Московской области, массой 743 г, 496 г и 1241 г.
Однако довести до конца свой преступный умысел он не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил, передает пресс-служба облпрокуратуры.
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