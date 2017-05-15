Житель Самарской области снова сел за руль пьяным

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Во время несения службы на 13 километре автодороги «Борское – Таволжанка – Мойка» инспекторы ДПС остановили за нарушение Правил дорожного движения автомашину ВАЗ-2114 под управлением водителя 1973 года рождения. При составлении протокола полицейские заметили, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила версию стражей правопорядка - автомобилист действительно сел за руль пьяным.Сотрудники органов внутренних дел установили, что менее года назад по решению мирового судьи данный гражданин был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение и на полтора года лишен права управления транспортными средствами. По данным полицейских, нарушитель является уроженцем одной из соседних республик, проживает в Оренбургской области и нигде не работает.В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает облМВД.