Житель Самарской области проведет 2,5 года в колонии строгого режима за незаконную рубку леса

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Факт незаконной рубки лесных насаждений был зафиксирован в июне 2017 года, когда сотрудникам министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области поступил сигнал о том, что неизвестные лица осуществляют спил деревьев в Ново-Буянском лесничестве. Оперативно прибыв на место, сотрудниками государственного лесного надзора был задержан гражданин, спиливший 27 деревьев разных пород.Нарушитель был доставлен в полицию, по соответствующему заявлению министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области было возбуждено уголовное дело. Ущерб лесному хозяйству составил 647 тысяч рублей. С момента преступления до оглашения приговора подозреваемый содержался под стражей.Приговором Красноярского районного суда гражданин признан виновным в совершении преступления по статье "Незаконная рубка", и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строго режима.Уважаемые жители Самарской области! Просим вас сообщать о фактах нарушения лесного законодательства по телефону Региональной диспетчерской службы 8 (846) 231-00-63 (круглосуточно), сообщает пресс-служба минлесхоза Самарской области.