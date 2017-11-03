Житель Самарской области на своем авто ввез в регион несколько килограммов "синтетики"
3 ноября 2017 15:42
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2 ноября сотрудники УНК задержали злоумышленника на автотрассе М-5 в момент, когда он остановился для организации очередного «тайника-закладки». Мужчина попытался предъявить полицейским удостоверение высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов с признаками подделки. В ходе досмотра автомобиля злоумышленника, под передней панелью оперативники обнаружили тайник, из которого изъяли 5 полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом белого цвета и 4 пакета с веществом бордового цвета.
Кроме того, полицейские обнаружили два «тайника-закладки», которые задержанный уже успел сделать на территории Самарской области.
Согласно справки эксперта, изъятое – наркотическое вещество синтетического происхождения общей массой 4 килограмма.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, у кого задержанный приобретал оптовые партии наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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