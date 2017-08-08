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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Житель Приволжского района фиктивно зарегистрировал иностранца

8 августа 2017 18:57
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Возбуждено уголовное дело.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении жителя Приволжского района по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина.

Проверкой, проведенной совместно с миграционным пунктом отдела полиции, установлено, что в нарушение требований законодательства местный житель представил в миграционный пункт заведомо недостоверные сведения о пребывании гражданина Республики Армения в жилом помещении по месту его регистрации, в котором тот фактически не проживал и проживать не намеревался

По выявленному факту материалы проверки направлены прокуратурой района в отдел МВД России по Приволжскому району для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".

По результатам доследственной проверки органом дознания возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.




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