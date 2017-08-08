Житель Приволжского района фиктивно зарегистрировал иностранца
8 августа 2017 18:57
132
Проверкой, проведенной совместно с миграционным пунктом отдела полиции, установлено, что в нарушение требований законодательства местный житель представил в миграционный пункт заведомо недостоверные сведения о пребывании гражданина Республики Армения в жилом помещении по месту его регистрации, в котором тот фактически не проживал и проживать не намеревался
По выявленному факту материалы проверки направлены прокуратурой района в отдел МВД России по Приволжскому району для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".
По результатам доследственной проверки органом дознания возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
8 августа 2017 18:57
Возбуждено уголовное дело. Закон
131
8 августа 2017 18:56
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года каждому, с... Закон
140
8 августа 2017 18:50
В июле 2017 года он отбыл наказание по предыдущему приговору и вновь на два года лишился свободы. Закон
139
8 августа 2017 17:53
В ходе расследования обвиняемый признал вину в инкриминируемых деяниях, ущерб от совершенных преступлений ею возмещен частично. Закон
189
8 августа 2017 16:50
За свои "услуги" подсудимая получила вознаграждение в сумме 114 000 рублей. Закон
183
8 августа 2017 14:51
Расплатой за несознательное отношение к закону становится либо вновь назначенный штраф, только уже в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее... Закон
181
7 августа 2017 19:59
Он надеется, что это не помешает ему выполнить контракт на постановку оперы в Штутгарте. Закон
276
Происшествия
8 августа 2017 18:29
По статье «Кража», возбуждено уголовное дело. Происшествия
155
8 августа 2017 16:45
Он пришел к знакомому для решения спорного вопроса. Однако спокойного разговора не получилось. Происшествия
112
8 августа 2017 14:08
В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление канала поставки изъятого наркотика на... Происшествия
182
Криминал
8 августа 2017 13:10
У него найден кошелек и документы женщины. Криминал
162
8 августа 2017 10:32
Его подельница-сестра не дожила до суда. Криминал
332
8 августа 2017 10:11
В обмане участвовал родственник потерпевшей. Криминал
149
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
164
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7013
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1294
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5082
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1714
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2711
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2166
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1957
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1564
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1720
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5315
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
6265
Мероприятия