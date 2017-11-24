Житель Отрадного за хранение патронов и героина на четыре года лишился свободы

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В ходе проведения обыска по месту его жительства сотрудниками полиции был обнаружен и изъят героин массой 6,10 грамма и 7 патронов калибра 7,62 мм, которые являются боеприпасами.Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.