Житель Отрадного за хранение патронов и героина на четыре года лишился свободы
24 ноября 2017 21:32
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В ходе проведения обыска по месту его жительства сотрудниками полиции был обнаружен и изъят героин массой 6,10 грамма и 7 патронов калибра 7,62 мм, которые являются боеприпасами.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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