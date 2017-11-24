Житель Отрадного проведет в колонии более 8 лет за разбойное нападение на приятеля

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Судебным следствием установлено, что мужчина, находясь с согласия потерпевшего в принадлежащей ему квартире, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшим нанес тому множественные удары руками и ногами в область головы и туловища, а также один удар деревянной табуреткой по голове, при этом требовал с потерпевшего деньги. Затем он увидел в кладовке сейф, который вскрыл подручными предметами, и похитил 70000 рублей.Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого общего режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.