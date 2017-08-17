Житель Отрадного осужден за приобретение и хранение героина

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Судебным следствием установлено, что осужденный, незаконно храня при себе в правом кармане спортивной куртки два полимерных свертка с героином массой 1,01 г, был задержан сотрудниками полиции.В ходе судебного рассмотрения дела представленные государственным обвинителем доказательства подтвердили обоснованность предъявленного обвинения. В судебном заседании подсудимый признал себя виновным в совершении преступления.Суд, с учетом мнения прокурора, признал подсудимого виновным и принимая во внимание данные, характеризующие его личность, назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.