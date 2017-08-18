Житель Новокуйбышевска семь лет проведет за решеткой за убийство друга
18 августа 2017 19:52
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В ходе следствия установлено, что он в ответ на оскорбление со стороны друга, с которым распивал спиртное, нанес тому удар стеклянной трехлитровой банкой по голове, после чего, взятым со стола ножом нанес множественные удары по голове, груди, туловищу потерпевшего, от которых последний скончался на месте происшествия.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал явку с повинной и противоправное поведение погибшего, который спровоцировал конфликт.
С учетом мнения государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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