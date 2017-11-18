Житель Новокуйбышевска проведет почти два года в колонии строгого режима за избиение полицейского

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Установлено, что 5 мая 2016 года участковый прибыл в дом на улице Чернышевского для предотвращения хулиганских действий Б., который находился в состоянии алкогольного опьянения и выражался грубой нецензурной бранью в адрес жителей дома. Находясь на лестничной площадке дома сотрудник полиции проводил разъяснительную беседу с Б. о прекращении противоправных действий последнего.Однако Б., не реагируя на законные требования сотрудника полиции, стал наносить последнему удары по различным частям тела, чем причинил ему телесные повреждения.Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.