Житель Новокуйбышевска получил условный срок за сбор дикорастущей конопли
2 февраля 2017 21:21
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Судом установлено, что Марченко в октябре 2016 года на одном из заброшенных дачных участков в поселке Южный сорвал коноплю (56 грамм) и хранил ее при себе в полиэтиленовом пакете до момента его задержания сотрудниками полиции.
Государственным обвинителем в суде были представлены достаточные доказательства, в совокупности изобличающие Марченко в совершении указанного преступления.
Подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 8 месяцев.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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