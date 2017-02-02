Житель Новокуйбышевска получил условный срок за сбор дикорастущей конопли

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Судом установлено, что Марченко в октябре 2016 года на одном из заброшенных дачных участков в поселке Южный сорвал коноплю (56 грамм) и хранил ее при себе в полиэтиленовом пакете до момента его задержания сотрудниками полиции.Государственным обвинителем в суде были представлены достаточные доказательства, в совокупности изобличающие Марченко в совершении указанного преступления.Подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 8 месяцев.Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.