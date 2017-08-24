Житель Новокуйбышевска лишен свободы на 9,5 лет за убийство знакомой
24 августа 2017 20:08
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Приговором федерального суда города Новокуйбышевск ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9, 5 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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