Житель Москвы ездил в Тольятти по поддельным правам

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Во время несения службы на контрольно-пропускном пункте «Тольятти», расположенном на улице Магистральной в Комсомольском районе, инспекторы ДПС остановили автомашину «Kia Rio» под управлением жителя Москвы 1989 года рождения. Полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения, предъявленного автомобилистом, изъяли документ и направили его на экспертизу.Исследование показало, что удостоверение действительно имеет признаки подделки. Сотрудники полиции установили, что нарушитель нигде не работает и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных либо обязательных работ или ареста, сообщает облМВД.