Житель Клявлинского района оштрафован за оскорбление сотрудника «Самараэнерго»

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Установлено, что в ходе проведения планового осмотра индивидуальных приборов учета, установленных в жилых помещениях получателей коммунальной услуги, собственник жилого помещения оскорбил сотрудника организации.По итогам проверки прокуратурой района в отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме".Мировым судьей виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1000 рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.