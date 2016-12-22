Житель Кинельского района 8 лет проведет в колонии строгого режима за убийство своей сожительницы

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Судом установлено, что Бунецкий, находясь в доме своей сожительницы в селе Сырейка, в результате конфликта, произошедшего в ходе совместного распития спиртного, кухонным ножом нанес 63-летней женщине удар в область груди, от которого та скончалась на месте происшествия.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.