Житель Хворостянского района за неуплату алиментов своему сыну проведет 10 суток за решеткой
27 ноября 2018 15:07
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За уклонение от своих родительских обязательств мужчина был привлечен работниками Службы к административной ответственности в соответствии с ч.1. ст. 5.35.1. КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Мировым судьей Приволжского судебного района с. Хворостянка гражданину С. назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 суток, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
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