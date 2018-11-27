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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Житель Хворостянского района за неуплату алиментов своему сыну проведет 10 суток за решеткой

27 ноября 2018 15:07
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Мужчина накопил долг перед сыном почти в почти 150 тысяч рублей.
Житель Самарской области за неуплату алиментов своему ребенку проведет 10 суток за решеткой. Мужчина накопил долг перед сыном почти в почти 150 тысяч рублей. Судебными приставами-исполнителями Хворостянского района Самарской области в отношении гражданина С. было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына. Мужчина задолжал своему ребенку более 146 тысяч рублей.

За уклонение от своих родительских обязательств мужчина был привлечен работниками Службы к административной ответственности в соответствии с ч.1. ст. 5.35.1. КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Мировым судьей Приволжского судебного района с. Хворостянка гражданину С. назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 суток, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.




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Комментарии



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