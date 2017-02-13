Житель Борского района за неуплату алиментов проведет 20 часов на обязательных работах

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Однако с августа 2016 года должник перестал исполнять свои родительские обязательства. Официально нигде не трудоустроенный и не состоящий на учете в центре занятости населения, мужчина накопил перед дочерью долг в 44,5 тысячирублей.Судебными приставами-исполнителями в рамках исполнительного производства в отношении должника был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).Суд назначил мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ, которые он проведет за благоустройством родного района.Узнать об имеющихся задолженностях можно в сервисе «Банк данных исполнительных производств» на сайте Управления ФССП России по Самарской области r63.fssprus.ru, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.