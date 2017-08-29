Житель Большеглушицкого района, удушивший во время пьяной ссоры свою подругу, 7,5 лет проведет за решеткой

122

11 мая подсудимый в ходе распития спиртных напитков со своей знакомой на почве возникших личных неприязненных отношений задушил женщину.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.