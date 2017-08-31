Житель Безенчукского района в пьяном виде угнал в селе Ольгино два автомобиля

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Судебным следствием установлено, что 10 июня 2017 года К., в состоянии алкогольного опьянения, открыв заранее приготовленным ключом водительскую дверь припаркованного возле дома в селе Ольгино автомобиля ВАЗ 21112, сел за руль и уехал.Он же 02 июля 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал "восьмерку" в селе Ольгино.В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме.Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил ему наказание 2 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.