Житель Безенчукского района получил реальный срок за угрозу убийством знакомой

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Установлено, что мужчина пришел в квартиру к ранее знакомой местной жительницы и потребовал, чтобы та рассказала об измене его подруги в то время, когда он отбывал наказание в местах лишения свободы. В ходе словесной ссоры он взял кухонный нож и приставил к шее женщины со словами: «Я тебя сейчас убью».В результате преступных действий потерпевшая реально испытала угрозу своей жизни и здоровья.В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме, пояснил, что хотел лишь напугать женщину, умысла на убийство у него не было.Подсудимый ранее неоднократно судим за аналогичное преступление, а также за разбой, характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками, имеет две непогашенные судимости.Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.