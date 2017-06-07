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Житель Безенчукского района осужден за приобретение наркотика и попытку дачи взятки

7 июня 2017 22:04
89
Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
За приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере и за покушение на дачу взятки должностному лицу мужчина осужден к реальному лишению свободы.

Приговором Безенчукского районного суда Павел Сурков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта в особо крупном размере" и "Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия".

Установлено, что Сурков, находясь в районе привокзальной площади в поселке Безенчук, у неустановленного предварительным следствием лица незаконно приобрел пять пакетиков с наркотическим средством «карфентанил» общей массой не менее 2 граммов, после чего был задержан сотрудниками полиции.

На следующий день, с целью избежания уголовной ответственности, находясь в здании О МВД России по Безенчукскому району, в ходе личной беседы с начальником отдела передал последнему 20 000 рублей, положив их на его рабочий стол. Денежные средства не были приняты сотрудником полиции.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.

Суд с учетом мнения прокурора, а также данных характеризующих личность Суркова, признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.


 
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Комментарии



Закон
7 июня 2017  22:04
Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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