Житель Безенчукского района на 11 лет лишился свободы за приобретение и хранение наркотиков

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Судом установлено, что Н. 16 октября 2017 года незаконно приобрел путем «закладок» наркотическую смесь, содержащую в своем составе героин и карфентанил, общей массой 2,71 грамма, после чего был задержан сотрудниками полиции. В ходе исследования предметов одежды у него при себе оказались вышеозначенные наркотики, которые соответствуют особо крупному размеру.В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.Суд с учетом мнения государственного обвинителя, а также данных, характеризующих личность подсудимого, признал его виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 11 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.