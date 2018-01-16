Житель Безенчукского района на 11 лет лишился свободы за приобретение и хранение наркотиков
16 января 2018 21:15
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Судом установлено, что Н. 16 октября 2017 года незаконно приобрел путем «закладок» наркотическую смесь, содержащую в своем составе героин и карфентанил, общей массой 2,71 грамма, после чего был задержан сотрудниками полиции. В ходе исследования предметов одежды у него при себе оказались вышеозначенные наркотики, которые соответствуют особо крупному размеру.
В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя, а также данных, характеризующих личность подсудимого, признал его виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 11 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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