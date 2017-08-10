Житель Безенчука пойдет под суд за серию краж

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Сотрудники полиции установили вора - им оказался местный житель 1996 года рожедния, ранее судимый за кражу. В ходе расследования уголовного дела полицейские установили его причастность к совершению еще ряда преступлений на территории района: к краже золотого кольца и угону автомашины.По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Все уголовные дела соединены в одно производство.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Безенчукский районный суд для рассмотрения по существу.Сотрудники полиции предупреждают граждан, что за хищение чужого имущества, а также за иные противоправные действия по отношению к чужому имуществу предусмотрена уголовная ответственность по различным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым преступнику грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Поэтому, прежде чем «поживиться» за чужой счет, подумайте о последствиях, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.