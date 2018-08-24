Желание похудеть привело пенсионерку из Чапаевска к уголовному делу
24 августа 2018 15:38
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Должностные лица отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Самарской таможни установили жительницу города Чапаевска, пенсионерку, которая заказала по интернету запрещенные средства из Казахстана. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий женщина была задержана на одном из почтовых отделений связи при получении международного почтового отправления с препаратом. Содержимое посылки было изъято и направлено на исследование в экспертно-исследовательское отделение №1 (Самара)
Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления.
Согласно заключению специалиста в составе представленного образца содержалось сильнодействующее вещество сибутрамин, который поименован в списке сильнодействующих веществ, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года №964. Препарат состоял из 96 капсул сильнодействующего вещества, составляющего общий вес 35 грамм.
На момент проведения оперативно – розыскного мероприятия пенсионерка не смогла представить заверенных копий документов или заверенных выписок из них, подтверждающих назначение полученных ей лекарственных препаратов.
Во время опроса гражданка пояснила, что три года назад сильно прибавила в весе, и приняла для себя решение обязательно похудеть. Сначала применяла всевозможные диеты, потом на интернет- сайтах стала искать вещества для похудения. Так выявленный препарат заказала в личных целях, о том, что он запрещен к свободному обороту на территории России, догадывалась.
В настоящее время в отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. В соответствии с Уголовным кодексом РФ женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
В связи с данным фактом Самарская таможня еще раз информирует, что согласно Статье 50 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» порядок ввоза в РФ лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества, только непосредственно по документам, подтверждающим назначение указанных лекарственных средств медицинским работником. Также должна содержаться информация об их наименовании и количестве, передает пресс-служба Самарской таможни.
Фото: пресс-служба Самарской таможни
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