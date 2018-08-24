Желание похудеть привело пенсионерку из Чапаевска к уголовному делу

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Должностные лица отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Самарской таможни установили жительницу города Чапаевска, пенсионерку, которая заказала по интернету запрещенные средства из Казахстана. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий женщина была задержана на одном из почтовых отделений связи при получении международного почтового отправления с препаратом. Содержимое посылки было изъято и направлено на исследование в экспертно-исследовательское отделение №1 (Самара)Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления.Согласно заключению специалиста в составе представленного образца содержалось сильнодействующее вещество сибутрамин, который поименован в списке сильнодействующих веществ, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года №964. Препарат состоял из 96 капсул сильнодействующего вещества, составляющего общий вес 35 грамм.На момент проведения оперативно – розыскного мероприятия пенсионерка не смогла представить заверенных копий документов или заверенных выписок из них, подтверждающих назначение полученных ей лекарственных препаратов.Во время опроса гражданка пояснила, что три года назад сильно прибавила в весе, и приняла для себя решение обязательно похудеть. Сначала применяла всевозможные диеты, потом на интернет- сайтах стала искать вещества для похудения. Так выявленный препарат заказала в личных целях, о том, что он запрещен к свободному обороту на территории России, догадывалась.В настоящее время в отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. В соответствии с Уголовным кодексом РФ женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.В связи с данным фактом Самарская таможня еще раз информирует, что согласно Статье 50 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» порядок ввоза в РФ лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества, только непосредственно по документам, подтверждающим назначение указанных лекарственных средств медицинским работником. Также должна содержаться информация об их наименовании и количестве, передает пресс-служба Самарской таможни.Фото: пресс-служба Самарской таможни