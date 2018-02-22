«Яблоко» пожаловалось в ФАС на тендеры по уборке снега в Москве
22 февраля 2018 19:51
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В качестве примера эксперты привели 16 аукционов общей стоимостью 427,5 млн руб., в которых участвовали компании «Резерв Проект» и «Проектные решения». Победителем везде стал «Резерв Проект», а предложение «Проектных решений» во всех тендерах было дороже ровно на 0,5%. «Такие совпадения указывают на согласованные действия компаний», — считают в «Яблоке».
Гендиректор «Проектных решений» Дмитрий Ашмарин отказался от комментариев. «Этот вопрос я комментировать не могу, не хочу и не буду, мне это неинтересно», — сказал Ашмарин. Телефон компании «Резерв Проект», указанный в СПАРК, оказался недоступен.
Более 288 млн руб. на московских снегоуборочных тендерах получили структуры Виталия и Татьяны Переслегиных, заметили юристы «Яблока». Виталий Переслегин — гендиректор и владелец компаний «Атлас», «Авеню» и «Комтив». У «Комтива» совпадает один из телефонных номеров с компанией «Теплоконнект». Эти фирмы парно по очереди участвовали в 14 тендерах, иногда конкурируя с ИП «Виталий Переслегин» и «Татьяна Переслегина», указали они.
Переслегин заявил РБК, что поставляет технику для вывоза снега. «В этом году аномальный снег, падает постоянно, его нельзя убрать за одну секунду. Город сделал максимум, чтобы убрать быстро», — отметил он. На вопрос о жалобе в ФАС Переслегин ответил: «Пусть проверяют».
Компания «Престиж» в четырех аукционах конкурировала с «Сити ЖКХ», она снижала начальную цену на 4,5%, конкурент — на 5%, приводят пример эксперты. «Сити ЖКХ» получила контракты на 194,1 млн руб. Владелец «Престижа» — Олег Никитин. Телефон и почта компании, указанные в карточках контрактов на сайте госзакупок, совпадают с контактами ГБУ «Жилищник района Теплый Стан», заметили в Центре антикоррупционной политики «Яблока». РБК направил запрос в компанию «Престиж». В компании «Сити ЖКХ» не ответили на звонки.
Компании «Прогресс» и «Ярд-Трейд» участвовали в трех аукционах на уборку снега. «Прогресс» снижал цену только на 0,5%, в итоге «Ярд-Трейд» получил все три контракта общей стоимостью 11,2 млн руб., подсчитали юристы «Яблока».
Гендиректор «Ярд-Трейда» Вячеслав Бызов заявил РБК, что конкурсы открытые и в них могут участвовать «и пять, и десять» претендентов, а «две фирмы ничего не решают». При этом Бызов рассказал РБК, что город задолжал его компании 10–15 млн руб. за прошлые работы. «Жилищник» очень плохо платит. У нас идут судебные процессы. Мы за 2016 год до сих деньги не получили», — сказал Бызов.
Механизмы, описанные юристами «Яблока», можно интерпретировать как картельный сговор, но это скорее симуляция торгов, считает эксперт в области госзакупок Иван Бегтин. «В картельном сговоре участвуют независимые рыночные игроки, которые держат цену и делят рынок», — сказал РБК эксперт.
Глава антикоррупционного центра «Яблока» Сергей Митрохин сообщил РБК, что направил четыре письма в электронную приемную УФАС по Москве с просьбой возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства и признать в действиях участников закупок нарушение закона о конкуренции. Жалобы будут поданы и в бумажном виде.
В начале февраля на Москву обрушился снегопад, который власти назвали самым мощным за историю метеонаблюдений. Москвичи жаловались на плохую уборку снега, особенно во дворах. К мэру Сергею Собянину обращались депутаты Госдумы и посол Австралии.
В мэрии утверждают, что город убирают около 15 тыс. коммунальных машин и 69 тыс. человек, ежедневно вывозится 1,2 млн куб. м снега. Вице-мэр по ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что идет «жесткая» оценка работы районных и окружных властей, несколько руководителей уже отстранены. При этом, по словам Бирюкова, за уборку дворов отвечают управляющие компании. И большинство жалоб идет из домов, где эксплуатацией дворовой территории занимаются не городские структуры.
Следственный комитет возбудил три уголовных дела о мошенничестве в «Жилищнике» Сокольников. По версии следствия, сотрудники фиктивно трудоустроили дворников и незаконно получили доход 500 тыс. руб.
Бирюков также сообщал, что москвичи, недовольные ночной уборкой во дворах, стреляли в дворников из травматического оружия. Источники РБК в полиции не подтвердили эту информацию.
Всего с июля 2017 года в Москве были заключены 673 контракта на уборку снега. Общая стоимость контрактов — 3,9 млрд руб., из них 3,16 млрд руб. разыграли ГБУ «Автомобильные дороги» и «Жилищник». Всего было объявлено 709 торгов на сумму 4,36 млрд руб., по части лотов аукционы продолжаются.
Самый крупный контракт на уборку снега в столице заключили в декабре ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Правильная утилизация». «Правильная утилизация» должна вывезти 21,5 млн куб. м снега, при обильных снегопадах — еще 403,7 тыс. куб. м. Срок оказания услуг — с января по середину апреля 2018 года, с ноября 2018-го по середину апреля 2019 года. Итоговая цена за вывоз кубометра снега составила 58,16 руб.
Подрядчик получит 1,25 млрд руб. за работы по вывозу снега с московских дорог до апреля 2019 года. «Правильная утилизация» была создана в 2015 году, поставлена на учет в налоговой в сентябре 2017 года, в декабре подала единственную заявку на аукцион по вывозу снега и победила. Владельцем указан Владимир Макеев, информации о нем в открытых источниках нет.
В прошлом году «Автомобильные дороги» заключили контракт на вывоз 17,2 млн куб. м снега, при снегопадах — еще 350 тыс. куб. м. Победителем стала компания «Радор-М», известная поставками гранита для благоустройства московских улиц. Изначально стоимость контракта составила 978,5 млн руб., однако затем выросла до 1 млрд руб., указано на сайте госзакупок. Исполнение контракта завершено.
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