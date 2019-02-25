"Я раскаиваюсь". Сбивший толпу в Петербурге заявил, что готов понести наказание
25 февраля 2019 22:22
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Протаранивший толпу на Невском проспекте в Санкт-Петербурге водитель BMW заявил, что раскаивается. Уже после того, как ему избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца, он добавил, что "готов понести наказание", передает life.ru.
— Я раскаиваюсь. Сожалею. И готов понести наказание, — приводит слова Мурада Касымова телеграм-канал Life Shot.
Как уже сообщал Лайф, Куйбышевский районный суд Петербурга отправил Касымова на два месяца в СИЗО. Напомним, под колёсами его автомобиля поздно вечером 23 февраля погибли два человека, ещё трое пострадали.
— Я раскаиваюсь. Сожалею. И готов понести наказание, — приводит слова Мурада Касымова телеграм-канал Life Shot.
Как уже сообщал Лайф, Куйбышевский районный суд Петербурга отправил Касымова на два месяца в СИЗО. Напомним, под колёсами его автомобиля поздно вечером 23 февраля погибли два человека, ещё трое пострадали.
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Комментарии
Закон
25 февраля 2019 22:22"Я раскаиваюсь". Сбивший толпу в Петербурге заявил, что готов понести наказание
Под колёсами его автомобиля поздно вечером 23 февраля погибли два человека, ещё трое пострадали. Закон
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