Вынесен приговор группе молодых людей, совершивших нападение на полицейского и его жену в Смышляевке

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Судебным следствием установлено, что в период с 2 до 3 часов ночи 11.12.2016 подсудимые Я., Я., Е. и П., находясь в магазине по ул. Победа в г. Самаре, встретили потерпевшего, на шее которого имелась золотая цепочка. Подсудимые договорились совершить нападение на потерпевшего в целях хищения золотой цепочки. Преследуя потерпевшего и его жену они прибыли в п. Смышляевка, где Я., Я. и Е., зашли на территорию домовладения потерпевших и напали на мужчину, нанеся последнему удары руками и обухом топора по голове и туловищу, требуя при этом деньги и драгоценности. Жена потерпевшего, выйдя из дома, просила прекратить избиение супруга. Подсудимые, высказывая угрозы в адрес потерпевших, затащили их в дом, где нанесли мужчине не менее 20 ударов по голове и туловищу, а его жене не менее 10 ударов. Потерпевшая передала подсудимому Я. свою золотую цепочку, а Е. и Я. завладели портмоне мужчины, в котором находились денежные средства в размере 33 800 рублей.Подсудимый Я., обнаружив в портмоне удостоверение сотрудника МВД, сообщил об этом подсудимому Я., который решил убить потерпевших. С этой целью Я., нанёс удар лезвием топора в затылок мужчине. Затем он нанёс удар лезвием топора в затылок женщине, от чего последняя скончалась.Впоследствии подсудимая Ч., увидев следы крови на куртке Е., выбросила её в мусорный контейнер, а золотую цепочку смыла в канализацию.Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание: Я. - 24 года лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, Е. - 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, Я. – 10 лет лишения свободы со штрафом 50 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, П. – 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Ч. назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.