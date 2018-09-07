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Вынесен приговор экс-директору гимназии №1 Любови Картамышевой

7 сентября 2018 22:21
81
Её признали виновной в превышении полномочий и освободили от наказания.
В пятницу, 7 сентября, вынесли приговор экс-директору гимназии №1 Любови Картамышевой, сообщает Волга Ньюс.

Суд переквалифицировал статью обвинения с "Вымогательство и получение взятки" на  "Превышение должностных полномочий".

Картамышеву приговорили к штрафу 80 тыс. рублей, но т.к. ранее она находилась под стражей, она была освобождена и от уплаты штрафа.

Напомним, 2 августа 2017 г. директора гимназии задержали при получении 200 тыс. руб. от самарчанки. По версии следствия, ранее она получила от мамы школьниц еще 600 тысяч.

Обвинение считало, что 800 тыс. руб. Картамышева вымогала за то, чтобы принять дочерей женщины на обучение в гимназию. Сторона защиты же утверждает, что деньги предназначались на ремонт крыши бассейна гимназии. 
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Комментарии



Закон
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Её признали виновной в превышении полномочий и освободили от наказания.
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