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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Вынесен приговор бывшему директору «Центра занятости населения Октябрьска»

19 января 2018 15:14
156
Суд назначил подсудимой наказание виде штрафа в размере 20000 рублей, удовлетворив иск потерпевшей стороны на сумму 303 710 рублей.
Прокуратурой Октябрьска поддержано государственное обвинение в отношении бывшего директора ГКУ СО «Центр занятости населения г. Октябрьска», обвиняемой по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере".

Установлено, что бывший директор в период с 16 мая 2012 года по 2 ноября 2015 года подписывала документы о начислении заработной платы фактически не работающему в организации мужчине. Денежные средства, поступающие на счет находящейся в ее распоряжении банковской карты, она расходовала по своему усмотрению, причинив министерству труда, занятости и миграционной политики по Самарской области ущерб на сумму 303 710 рублей.

Суд с учетом мнения прокурора, полного признания вины подсудимой, а также наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих,  назначил подсудимой наказание виде штрафа в размере 20000 рублей, удовлетворив иск потерпевшей стороны на сумму 303 710 рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 
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Комментарии



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Суд назначил подсудимой наказание виде штрафа в размере 20000 рублей, удовлетворив иск потерпевшей стороны на сумму 303 710 рублей.
Вынесен приговор бывшему директору «Центра занятости населения Октябрьска»
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