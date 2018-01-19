Вынесен приговор бывшему директору «Центра занятости населения Октябрьска»
19 января 2018 15:14
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Установлено, что бывший директор в период с 16 мая 2012 года по 2 ноября 2015 года подписывала документы о начислении заработной платы фактически не работающему в организации мужчине. Денежные средства, поступающие на счет находящейся в ее распоряжении банковской карты, она расходовала по своему усмотрению, причинив министерству труда, занятости и миграционной политики по Самарской области ущерб на сумму 303 710 рублей.
Суд с учетом мнения прокурора, полного признания вины подсудимой, а также наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, назначил подсудимой наказание виде штрафа в размере 20000 рублей, удовлетворив иск потерпевшей стороны на сумму 303 710 рублей.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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19 января 2018 15:14
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