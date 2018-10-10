Вслед за Мамаевым. Кокорина задержали на 48 часов
10 октября 2018 22:38
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Футболист Александр Кокорин задержан в статусе подозреваемого на 48 часов.
По данным телеграм-канала Mash, скорее всего, его поместят в изолятор временного содержания на Петровке. Как сообщалось ранее, на 48 часов был задержан футболист "Краснодара" Павел Мамаев.
Находиться Мамаев и Кокорин будут не вместе. За время, пока они будут в изоляторе, следствие соберёт доказательства по делу и выйдет с ходатайством о мере пресечения. У суда будут просить арест для футболистов.
Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев совершили два нападения: сначала на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем на чиновника из Минпромторга Дениса Пака. По обоим инцидентам были возбуждены уголовные дела по статье "Побои", однако потом дела были переквалифицированы на "Хулиганство". По этой статье футболистам грозит до семи лет лишения свободы.
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