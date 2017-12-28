Врач-травматолог чапаевской горбольницы попал под уголовное дело за вымогательство взятки

119

По версии следствия, в декабре 2017 года в травматологическое отделение медицинского учреждения обратилась престарелая гражданка с закрытым многооскольчатым переломом правого плеча. За оказание квалифицированной медицинской помощи и комплексного лечения врач-травматолог-ортопед потребовал от ее дочери взятку в размере 50 000 рублей. При этом медицинский работник высказал гражданке, что в противном случае её маме будет оказана ненадлежащая медицинская помощь, что повлечет осложнение и ухудшение её здоровья.Гражданка сообщила о данном факте в отдел УФСБ Чапаевска. В рамках проведения оперативных мероприятий 21 декабря 2017 года врач был задержан при получении взятки.В настоящее время по уголовному делу проводится расследование, ход которого находится на контроле прокуратуры города, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.