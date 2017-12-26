Врач анестезиолог из Сызрани осужден за причинение смерти пациенту по неосторожности
26 декабря 2017 17:53
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Следствием и судом установлено, что 28 июня 2016 года врач, находясь в операционной, оказывал анестезиологическое пособие пациенту, в ходе которого, допустил дефекты оказания медицинской помощи, а также несвоевременно провел комплекс мероприятий по восстановлению и поддержанию нарушенных жизненно важных функций организма пациента, возникших вследствие проведенной анестезии, из-за которых мужчина впоследствии скончался в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Приговором федерального суда города Сызрани ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься медицинской деятельностью на 1 год 6 месяцев, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься медицинской деятельностью на 1 год 6 месяцев. Закон
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