Возбуждено уголовное дело против руководителей "Натали турс"

89

Установлено, что более пяти тысяч человек перевели оператору свыше одного миллиона рублей в качестве оплаты туристических услуг. Однако они не были им оказаны. При этом деньги были выведены на счета третьих лиц.С 30 июня "Натали турс" прекратила чартеры для туристов в Неаполь, Анталью, Катанию, Барселону, а затем приостановила деятельность. Позже стало известно, что компания задолжала более чем 30 тысячам клиентов, не исполнив обязательств. Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров данные о компаниях, которые работают под брендом "Натали турс".