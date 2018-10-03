Возбуждено уголовное дело против руководителей "Натали турс"
3 октября 2018 21:24
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Установлено, что более пяти тысяч человек перевели оператору свыше одного миллиона рублей в качестве оплаты туристических услуг. Однако они не были им оказаны. При этом деньги были выведены на счета третьих лиц.
С 30 июня "Натали турс" прекратила чартеры для туристов в Неаполь, Анталью, Катанию, Барселону, а затем приостановила деятельность. Позже стало известно, что компания задолжала более чем 30 тысячам клиентов, не исполнив обязательств. Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров данные о компаниях, которые работают под брендом "Натали турс".
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3 октября 2018 21:24
Более пяти тысяч человек оплатили туристические услуги компании, однако они не были им предоставлены. Закон
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