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Возбуждено уголовное дело против руководителей "Натали турс"

3 октября 2018 21:24
89
Более пяти тысяч человек оплатили туристические услуги компании, однако они не были им предоставлены.
Прокуратура возбудила уголовные дела против должностных лиц туроператора "Натали турс" за мошенничество. Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры РФ, передает life.ru.

Установлено, что более пяти тысяч человек перевели оператору свыше одного миллиона рублей в качестве оплаты туристических услуг. Однако они не были им оказаны. При этом деньги были выведены на счета третьих лиц.

С 30 июня "Натали турс" прекратила чартеры для туристов в Неаполь, Анталью, Катанию, Барселону, а затем приостановила деятельность. Позже стало известно, что компания задолжала более чем 30 тысячам клиентов, не исполнив обязательств. Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров данные о компаниях, которые работают под брендом "Натали турс". 
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Комментарии



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3 октября 2018  21:24
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